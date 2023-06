Strapotere datoriale | ombre dello smart working e salari agganciati all’inflazione A Torino si fa anatomia dell’occupazione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 3 giugno 2023) Dagli effetti paradossali della concorrenza imperfetta suidei lavoratori e, in generale, il potere dei datori di lavoro sui loro impiegati, ai segreti, dalo minimo all’impatto occupazionale delle nuove tecnologie, passando per il fattore Ue. Al Festival internazionale dell’Economia didi Tito Boeri si parla molto di lavoro. In modo tutt’altro che convenzionale, con nomi di peso e un pubblico piuttosto variegato per età e genere, ma accomunato da numerosità e interesse. Ha fatto per esempio il tutto esaurito l’intervento di venerdì 2 giugno di Alan Manning, Economista della London School of Economics, al Collegio Carlo Alberto sul potere “perverso” che i datori di lavoro esercitano sui loro dipendenti e su come si possa arginare. In tutto il ...