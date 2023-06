Stipendio Gundogan | quanto guadagna oggi al Manchester City | l’ingaggio

(Di sabato 3 giugno 2023) Il giocatore del, Ilkay, sarebbe entrato in orbita Milan per la sessione di mercato che sta per aprirsi

Non solo: da queste parti vorrebbero. Inter; in difesa piacciono Umtiti e Alonso. L'Inter ... In questo caso, si proverebbe a strappare un prestito, loin blaugrana è di 4 milioni di ...Come scrive pianetamilan.it , un'idea come sostituto potrebbe essere Ilkay. 32 anni il ... Il ragazzo non ha unoelevato, e dunque da questo punto di vista non ci sarebbero problemi. ...Grazie al Decreto Crescita che andrebbe in aiuto per quanto riguarda lo, la società giallorossa tenterà il colpo da novanta per far felice Mourinho. Il nuovo obiettivo dei capitolini ...

Gundogan al Milan La situazione del centrocampista del ... Goal.com

Il Diavolo non si ferma più. Dopo il rinnovo del portoghese, si puntano elementi di grande qualità come il parametro zero Gundogan e l'esterno del Sassuolo.Il mercato non è ancora iniziato ufficialmente, ma ovviamente sono già tantissime le indiscrezioni che circolano. In particolare, in questo momento il più caldo è ...