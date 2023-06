(Di sabato 3 giugno 2023) Si è conclusa in meno di 12 ore la traversata a, in- Isola di, co - organizzata dalla Lega Navale Italiana e Abbracciamoli Onlus, con la collaborazione e il supporto ...

Si è conclusa in meno di 12 ore la traversata a, in, Corsica - Isola di Capraia, co - organizzata dalla Lega Navale Italiana e Abbracciamoli Onlus, con la collaborazione e il supporto di Greenpeace che ha accompagnato l'evento con l'...... sabato 3 giugno la Lega Navale Italiana - Delegazione di Capraia Isola e Abbracciamoli Onlus hanno organizzato una traversata anon competitiva durante la quale nuotatrici e ...Le giovanissime Nicole Sfondrini, Anna Soli, Arianna Merli e Laura Medici hanno portato Maranelloal 4° posto nella finale A dellatorpedo. Nella stessa finale declinata al maschile, ...

Staffetta a nuoto Corsica-Capraia 'no plastica' sotto le 12 ore ... Agenzia ANSA

Si è conclusa in meno di 12 ore la traversata a nuoto, in staffetta, Corsica-Isola di Capraia, co-organizzata dalla Lega Navale Italiana e Abbracciamoli Onlus, con la collaborazione e il supporto di G ...BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Pole position per Max Verstappen nel Gp di Spagna, tappa del Mondiale di Formula 1 che andrà in scena domani sul Circuit de Barcelona-Catalunya. Il pilota olandese de ...