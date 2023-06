Sport in tv oggi sabato 3 giugno | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Leggi su oasport

(Di sabato 3 giugno 2023)ci aspetta una giornata ricca di. Prosegue il Roland Garros con il terzo turno, nuova giornata ai Mondiali di taekwondo. Gli appassionati di motori si potranno gustare le qualifiche del GP di Spagna per la F1, qualifiche e gara-1 del GP di San Marino per la superbike. Spazio alla Coppa del Mondo di arrampicataiva, nuoto artistico, canoa slalom, scherma, Da non perdere i Mondiali di basket 3×3, la Pro Recco nella Finale della Champions League di pallanuoto, l’Italia contro la Turchia nella Nations League di volley femminile, la Coppa Europa dei 10.000 metri e l’Italia contro Colombia nei quarti di finale dei Mondiali Under 20 di calcio. Ci sarà spazio per alcune gare minori di ciclismo, per la Finale della Champions League di calcio femminile e per l’atto conclusivo della FA Cup, per il terzo ...