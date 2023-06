Spara alla vicina con il fucile da pesca | arrestato per tentato omicidio

Leggi su agi

(Di sabato 3 giugno 2023) AGI - È in carcere a Bancali (Sassari), con l'accusa diaggravato, un uomo di 60 anni che ieri ha ferito al volto, con unda, unadi casa che aveva bussatosua porta dopo aver sentito un forte odore di gas. L'aggressione è avvenuta a Golfo Aranci, in via Libertà, dove i carabinieri, intervenuti dopo una segnalazione, hanno trovato la donna gravemente ferita al viso. Intanto, il vicino di casa che le avevato coldasi era barricato in casa. Per entrare i carabinieri, con l'aiuto dei vigili del fuoco, hanno dovuto forzare la porta d'ingresso dell'abitazione. Il sessantenneè ora a disposizione dell'autorità giudiziaria di Tempio Pausania in attesa ...