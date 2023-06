Spalletti | “Ringrazio tutti | è stato un trionfo Io mi sono sempre sentito un napoletano | ora lo sono davvero”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 3 giugno 2023) Tempo di lettura: 7 minutiUltima conferenza per Luciano. Ultimo appuntamento a Castel Volturno davanti ai giornalisti, alla vigilia dell’ultima giornata di campionato. Il mister parte dai ringraziamenti, dopo essere entrato in sala stampa sulle note del coro “Sarò con te…”: “quelli che ho incontrato in questi due anni per me indimenticabili.un gruppo di calciatori straordinario, una città nata per le grandi passioni come il calcio, i nostri tifosi sparsi in tutto il mondo ei bambini che mi hanno abbracciato con il loro affetto riempiendomi del loro futuro azzurro.tutta la seconda squadra, lo staff tecnico, i medici ed i fisioterapisti, i magazzinieri, i dipendenti ed i collaboratori che hanno lavorato nel Napoli Calcio. Il ...