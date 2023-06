Spalletti parla del rapporto con De Laurentiis | svelato il senso dell’abbraccio

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 3 giugno 2023) Lucianoha salutato Napoli. Nell’ultima conferenza stampa da allenatore degli azzurri, il tecnico di Certaldo ha toccato tanti temi, ma il suo addio è stato il tema principale dell’intera conferenza.in conferenzaha ancheto del suocon Aurelio De, spegnendo qualsiasi voce su possibili dissidi alla base del suo addio.anche un retroscena sull’abbraccio avvenuto ieri davanti le telecamere. L’abbraccio? Perché mi sa che c’è nell’aria o lui o te. Io non vorrei che ci fosse qualcuno che annulli l’altro o che ci sia divisione. Abbracciarsi è stato anche un modo per giocare un po’ dopo un trionfo e tentare di annullare questa insidia nell’aria. Io e il presidente abbiamo fatto praticamente quattro anni in due. ...