Spalletti | «Non voglio affrontare il Napoli Non metterò una tuta che non sia quella del Napoli»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 3 giugno 2023) Nell’ultima conferenza stampa dida allenatore del, il tecnico di Certaldo ha dimostrato tutto il suo amore per ile per la città di. La maglia azzurra gli è entrata nella pelle, lo scudetto pure grazie all’unico tatuaggio del mister. Misterha colto l’occasione dell’ultima conferenza per soddisfare la curiosità di molti in merito al rapporto con De Laurentiis e in merito al suo prossimo futuro. Di seguito le parole di: Ci racconta il senso dell’abbraccio con De Laurentiis? «Non c’è una divisione tra me e lui. Non volevo che si pensasse ad una contrapposizione, abbiamo lavorato benissimo. Il senso è di una persona che vuole giocare anche un po’, abbraccia e tenta di annullare questa ...