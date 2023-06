Spalletti | «Non so consigliare chi verrà e neppure chi prendere dopo di me»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 3 giugno 2023) Si chiude il sipario sulla fantastica stagione del Napoli, l’ultima partita si giocherà al Maradona, davanti al popolo azzurro. A sfidare il Napoli dinella 38° giornata di campionato sarà la Sampdoria di Dejan Stankovic, già retrocessa in Serie B. Gli azzurri, al termine del match, si godranno la meritata premiazione dello scudetto e il capitano Di Lorenzo alzerà dopo 33 anni la coppa della Serie A Misterha presentato in conferenza stampa la sfida contro la Samp. Sarà l’ultima conferenza dicon i colori azzurri, ormai l’addio del tecnico di Certaldo è certo. Nel corso della conferenza ha proprio commentato le voci sul prossimo allenatore del Napoli: «Mi sembra che ci sia nell’aria o lui o te, non vorrei che ci fosse questa divisione, è stato un trionfo ed è giusto abbracciarsi, si tenta di annullare ...