Spalletti | “Mi faccio male da solo ma ho amato e dato tutto”

(Di sabato 3 giugno 2023) Il tecnico del Napoli: "Il cuore e l'egoismo ti dicono che dovresti continuare perché c'è una squadra fortissima su cui costruire" "Non sono uno che cambia idea facilmente quando prende una decisione. Probabilmente mi faccio male da solo? Sì, ma non lascio perché ho smesso di amare, lascio perché ho amato e ho dato tutto". Così il tecnico del Napoli campione d'Italia Luciano Spalletti alla vigilia dell'ultima gara di campionato contro la Sampdoria. "La cena con De Laurentiis in cui sembrava tutto risolto? In quella cena con De Laurentiis abbiamo sistemato tutto in quarto d'ora. Siamo stati lucidi nel concludere quello che era il motivo del nostro incontro. Eravamo d'accordo che avrebbe comunicato lui la scelta"

Ultima conferenza stampa da allenatore del Napoli per Luciano Spalletti, che vuole ringraziare tutti e spiegare meglio il suo addio.Si è congedato col sorriso Luciano Spalletti. È entrato nella sala con le note di ‘Sarò con te’, il coro che lo ha accompagnato nel corso della sua gestione. Lucio ...