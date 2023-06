Spalletti | ' Mi faccio male da solo ma ho amato e dato tutto'

(Di sabato 3 giugno 2023) "Non sono uno che cambia idea facilmente quando prende una decisione. Probabilmente mida? Sì, ma non lascio perché ho smesso di amare, lascio perché hoe ho". Così ...

4 Quella di domani sarà l'ultima gara di Lucianosulla panchina del Napoli . Alla vigilia del match contro la Sampdoria il tecnico toscano ... Miun po' di male in questo caso Non mi ...Probabilmente mimale da solo Sì, ma non lascio perché ho smesso di amare, lascio perché ho amato e ho dato tutto". Così il tecnico del Napoli campione d'Italia Lucianoalla vigilia ..."Se mimale da solo lasciando Napoli Sì. Ma non lascio perché ho smesso di amare, lascio perché ho amato e ho dato tutto ". Così Lucianoalla vigilia della fine del torneo e della sua ...

Spalletti: 'Addio Mi faccio male da solo ma è un atto d'amore, non ... Calciomercato.com

NAPOLI (ITALPRESS) - "Napoli non va immaginata, perchè è molto dipiù dell'immaginazione, Napoli va vissuta! Probabilmente sonosempre stato un pò napoletano" ...L’allenatore del Napoli alla sua ultima partita con la tuta azzurra: «Resto un anno fermo perché non avrei mai potuto giocare contro il Napoli. Il tatuaggio che ho sul braccio è una cicatrice bellissi ...