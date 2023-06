Spalletti | “Lascio perché ho amato e ho dato tutto”

Leggi su oasport

(Di sabato 3 giugno 2023) Ultima conferenza stampa da allenatore del Napoli, almeno per il futuro prossimo, per Luciano, che vuole iniziare con un grazie generale, in cui include i calciatori, la città, i tifosi, i bambini, lo staff, i dirigenti, i dipendenti del club, il presidente. E proprio sull’abbraccio al presidente, tiene però a sottolineare: “C’è un’aria di o me o lui e io non voglio che ci sia questa divisione. Nessuno dei due deve annullare l’altro, abbiamo lavorato benissimo tutti insieme. Il senso dell’abbraccio era quello: volevo giocare anche un po’ cancellando queste insidie che si sentono nell’aria”. Non si parla tanto della partita contro la Sampdoria, della quale dice che vuole far giocare la squadra titolare per dargli ancora una volta il palcoscenico della festa, ma di quello che è successo in questa incredibile stagione. Sulla città infatti ...