(Di sabato 3 giugno 2023) Non gioca più, se ne va. La musica di un grande successo di Mina, 'Non gioco più' canzone del 1974, c'entra poco con Napoli - Samp di domani, l'ennesima festa scudetto al Maradona. Un blues lento e ...

Così accadrà con. Tra 12 mesi avrà in tasca il contratto per una nuova puntata, che ... L'attaccante del Milancampione che non vuole smettere mai. E forse è insicuro Domanidovrebbe ...Napoli, tutto da rifare: Lucianoe Kim ai saluti. Il Napoli ha conquistato la vittoria dello scudetto e vorrebbe aprire un ciclo ma dovrà farlo senza l'aiuto di alcuni protagonisti ...Totti sicuramente lo era, anche se i suoi rapporti connon fossero idilliaci. Di Lorenzo ... Se mi rifaccio al Milan vittorioso dello scorso anno è indubitabile il ruolo di leadership di...

Spalletti, Ibra, Skriniar, Di Maria e Quagliarella: cala il sipario ma non finisce qui La Gazzetta dello Sport

Tra oggi e domani cinque pezzi grossi saluteranno i tifosi. Qualcuno riapparirà altrove, qualcun altro forse resterà ...Ultima giornata di serie A e giornata di addi per tanti protagonisti del nostro campionato: il Napoli saluta Luciano Spalletti e Kim, il Milan dà l'addio a Ibrahimovic ...