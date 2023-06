Spalletti ha voluto staccarsi da De Laurentiis e il presidente ha favorito l’addio CorSport

(Di sabato 3 giugno 2023) Lucianoe Aurelio Dehanno semplicemente capito di non essere fatti l’uno per l’altro, scrive Antonio Giordano sul Corriere dello Sport. Il tecnico, scegliendo di lasciare Napoli, non lascia la città né la tifoseria, ma il. E ildel Napoli hae poi accettato senza disperarsidel tecnico. Giordano parte dalla famosa cena di qualche settimana fa: già allora siache Desapevano che tra loro era finita, forse perché non era mai decollato il rapporto. “La sera in cuie Dehanno cenato insieme (con Chiavelli e Sinicropi), entrambi sapevano che avevano poco altro da aggiungere a ciò che si erano detti, a quello che si erano ...

Hache fosse De Laurentiis a spiegare la ragione dell'addio (la scelta di fermarsi per un ...che De Laurentiis apra il nuovo corso con uomini che abbiano la stessa determinazione diad ...Proprio per questo, Italiano hatagliare corto davanti alle voci che lo accostano al Napoli per il dopo -: "Non le ascolto, non mi interessano. Sono solo concentrato su queste ultime ...L'imprenditore napoletano Stefano Ceci, amico e socio di Maradona per un ventennio, ha... 'Sono felice che questo premio l'abbia ricevuto la squadra al completo, lo staff tecnico e. ...

Calcio: Napoli. Giuntoli 'Spalletti ha voluto fortemente scudetto' Tiscali

Inviato a Castel Volturno Ha provato a tenersi defilato da De Laurentiis, piazzandosi seminascosto tra Meret, Kim, Gaetano, il team manager Santoro e Zielinski, come gli scolari ...Caro Spalletti, domani è la notte dei saluti. L’ultima partita, l’ultima passerella, gli ultimi abbracci. Ma non saranno gli ultimi applausi perché quando tornerà ...