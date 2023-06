Spalletti | 'Addio? Mi faccio male da solo ma è un atto d'amore | non voglio allenare contro il Napoli’

... allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Serie A contro la Sampdoria Luciano, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa....entra in sala stampa a Castel Volturno e la musichetta che si sente dal suo telefonino è quella di una canzone cult dello scudetto del Napoli, "Sarò con te". Il tecnico parte dai ...Lucianoha parlato in conferenza stampa , alla vigilia dell'ultima sfida di campionato contro la ... Il motivo dell'' Lasciare ora è un autentico atto d'amore . Ho speso tutto quello che ...

Addio Spalletti, il tecnico ha individuato l’erede naturale per la panchina azzurra CalcioNapoli1926.it

Si è appena conclusa l’ultima conferenza stampa di Luciano Spalletti da allenatore del Napoli. Il tecnico di Certaldo, al termine del match di domani contro i blucerchiati, dirà addio al Napoli dopo 2 ..."Napoli non va immaginata, perché è molto di più dell'immaginazione, Napoli va vissuta. Probabilmente sono sempre stato un po' napoletano". (ANSA) ...