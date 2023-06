Sottil "Potevamo fare meglio ma ci siamo tolti belle soddisfazioni"

(Di sabato 3 giugno 2023) Tempo di bilanci per il tecnico dell'Udinese: "Chiudiamo un ottimo campionato" UDINE - "Per quanto mi riguarda è stata la mia prima stagione in Serie A, un percorso straordinario con questi ragazzi che mi hanno dato tanto e che ringrazio dal primo all'ultimo". E' tempo di bilanci per il tecnico dell

L'Udinese ha voglia di salutare i propri tifosi con una bella vittoria. Alla Dacia Arena i bianconeri affronteranno la Juventus di Allegri per l'ultima partita della stagione di Serie A. In casa contr ...