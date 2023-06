Sotheby’s | la nuova sede nel Breuer Building di NY

Leggi su ildenaro

(Di sabato 3 giugno 2023) Il Whitney Museum vende l’iconicodi Madison Avenue, nell’Upper East Side di New York, alla casa d’aste internazionali, che vi si trasferisce dall’attualedi York Avenue a partire dal 2025. Secondo il New York Times,avrebbe pagato 100 milioni di euro l’acquisto. Progettato dall’architetto Marcele completato nel 1966, l’edificio simbolo del Brutalismo è concepito come terzadel Whitney Museum of American Art (nel 2015 si è trasferito in unaprogettata dall’architetto Renzo Piano nel Meatpacking District). Il Metropolitan Museum of Art occupa l’edificio per un breve periodo, dal 2015 al 2020, e lo chiama Met(da non confondere con la sua ...