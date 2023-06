SOCIAL CALCIO – I tifosi della Juventus lanciano sul web l’hashtag “O noi o Allegri”

(Di sabato 3 giugno 2023) Ihanno lanciato suiun nuovo hashtag “O noi o” contro la permanenza del tecnico bianconero Dopo la conferenza stampa di oggi, in cuiha fatto capire aiche vuole rimanere a Torino anche l’anno prossimo, i supportershanno lanciato suiun nuovo hashtag “O noi o” contro la permanenza del tecnico bianconero nella prossima stagione. Al quarto posto tra le tendenze italiane di Twitter. Probabilmente non otterremo nulla, ma intanto un segnale lo lanciamo ugualmente.Cara @fc che vuoi fare da grande? #ONoiOpic.twitter.com/qiYuba5Noo— LiveBianconera (@LiveBianconera) June ...

Questi sono numeri dovuti, perché ilè fatto di punti di vista, ma sui numeri non ci sono ... Leggo poca cronaca sportiva, molto di altro, inon li guardo: sono sempre stato sereno e ho ...Commenta per primo Rosella Sensi, ex presidente della Roma, ha affidato ai propri accountun pensiero riguardante la finale di Europa League persa contro il Siviglia. Nel mirino in ...il...LE PAROLE DI ASENSIO - Il lungo messaggio di Marco Asensio affidato ai propri: ' Cari tifosi ... Ci rivedremo in un posto meraviglioso su questa strada del'. MERCATO - Si accendono, quindi,...

Lo sfogo di Micol Olivieri: “Umiliata perché parlo di calcio sui social, mi dicono di fare le cose da donna Il Fatto Quotidiano

Diversi tifosi della Roma sui social hanno risposto al post di Marchisio che aveva criticato aggressione all'arbitro Taylor post finale Europa League ...Il primo cittadino di Lecce, Carlo Salvemini, si è recato al Via Del Mare in occasione della rifinitura prima della partita col Bologna: ha incontrato giocatori, staff e società. Poi l’omaggio al dire ...