Skriniar | ultimi match con l’Inter | l’obiettivo è Pavard – CdS

(Di sabato 3 giugno 2023) Milanè tornato a disposizione di Simone Inzaghi per le ultime due partite stagionali. Dopo la finale di Champions League, lo slovacco si legherà al PSG e il club nerazzurro sta già sondando diverse piste– Il Corriere dello Sport riporta come Milansarà a disposizione di Simone Inzaghi per la sfida con il Torino e per la finale di Champions League contro il Manchester City. La finale di Champions, in ogni caso, sarà la sua ultima gara in nerazzurro, dopo 6 lunghi anni. Peraltro, con l’assenza di questi mesi è come se il suo addio si fosse già consumato. Di certo, però, la sua sostituzione resta l’esigenza primaria del prossimo mercato. E il club nerazzurro, in questo senso, ha già aperto un paio di fronti ed è pronta a battere anche ulteriori piste. Al momento, comunque, il gruppetto dei candidati principali ...