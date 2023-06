Sinner fuori al Roland Garros | disastro completo | cancellato da un altro italiano | Guarda

(Di sabato 3 giugno 2023) Per uno Jannikche delude e un Matteo Berrettini perso in un vortice di infortuni, ci sono altri talenti che tengono altissimo l'onore del tennis. Accanto al "vecchietto" Fognini, albrillano soprattutto Sonego e Musetti. I due Lorenzo volano agli ottavi, con pieno merito. Il primo ha superato l'americano Shelton al primo turno, poi il francese Humbert e il campione russo Rublev, e ora se la vedrà con Khachanov. Ma è Musetti ad affrontare ora la sfida più attesa: dopo Umer, Sevchenko e Norrie, gli tocca il favoritissimo spagnolo Alcaraz, il predestinato e "anti-" per eccellenza. A incoronare il 21enne di Carrara, numero 18 del ranking mondiale, è niente meno che Mats Wilander, uno dei grandissimi del tennis a cavallo tra anni Ottanta e Novanta. Oggi ...

... quando eravamo bambini abbiamo giocato molti tornei insieme e abbiamo un ottimo rapportodal campo. Sono sicuro che continuerà a lungo'. Le partite contro gli azzurri Riferimento a"Ho ...... Altmaier, che, a dispetto di una classifica modesta (n.79 Atp) una volta qui a Parigi faMatteo Berrettini e un'altra Jannik, sempre giocando a un livello daalmeno 50 posti più in su. ......di buono visto ai danni di Daniil Medvedev (recentemente campione agli IBI e incredibilmente... il tedesco, in particolare, va tenuto d'occhio dopo aver eliminato Jannikal secondo turno. ...

Sinner fuori dal Roland Garros, vince Altmaier al quinto set Tuttosport

Nessun italiano in campo tra i maschi, Elisabetta Cocciaretto sfida Bernarda Pera. Per Rune c’è Olivieri, per Ruud c’è Zhang. Il «giustiziere» di Sinner contro Dimitrov ...Una sconfitta che fa davvero male. Fa male perché è al secondo turno del Roland Garros, fa male per l'avversario, quel Daniel Altmaier che non è di certo tra i primi al mondo (nonostante una partita e ...