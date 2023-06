Simona Ventura e la stoccata a Barbara d' Urso | «Io non sono escludente» VIDEO

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 3 giugno 2023) Bagno di folla peral Festival della Tv di Dogliani. In compagnia del giornalista Emilio Targia, la conduttrice del secondo canale della Tv di Stato ha ripercorso le tappe della sua carriera che l'ha vista protagonista in molti programmi di successo come La Domenica Sportiva, L'Isola dei Famosi, X Factor e Quelli che il Calcio: "Mi piace stare in mezzo alla gente e mi piace l'energia che mi dà. Se non fosse così cambierei mestiere ma non te lo ha prescritto il medico di lavorare in televisione. È un grande privilegio avere delle persone che ti seguono". Parlando dei suoi esordi ha sottolineato che "ricevere dei no tempra. Ho bussato tante porte ricevendo dei no poi una si è aperta. Invece i giovani non contemplano il fallimento o lo sbagliare, ma questo ti fa maturare e ti migliora". Spazio anche alle domande del pubblico. Tra le altre ...