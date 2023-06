...Spes non vuole mollare ed è sempre Bresciani il più pericoloso con una girata che mette ia ... All:. Montesilvano: Mastrogirolamo, Vanni, D'Alessandro, Di Renzo, Di Tommaso (20′ st ...Ho visto lo spazio e mi son detto: 'Questa è la volta buona'! Do palla a, un po' prima, perché me la dovevo far ridare di nuovo! E poi il Cholito è stato un grande a ridarmi la palla, così ho ...L'attaccante del Napoli scrive sul proprio profilo Instagram, in vista della gara con l'Inter che si giocherà allo stadio Diego Armando Maradona, domani alle ore 18:sui social Tutte le news ...

Simeone da brividi, tifosi del Napoli in lacrime dopo le sue parole ... Calciomercatonews.com

Giovanni Simeone per Napoli sarà sempre il primo argentino che è riuscito a vincere in azzurro dopo Diego Armando Maradona ...Lo scudetto vinto a Napoli ha un sapore speciale per Giovanni Simeone, unico argentino della rosa come Diego. L’attaccante azzurro ha commentato il grande trionfo intervenuto a Kiss Kiss Napoli: “Che ...