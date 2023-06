Silvia Toffanin | l’addio a sua madre | la forza data da Pier Silvio Berlusconi

Leggi su chenews

(Di sabato 3 giugno 2023)ha ricordato il giorno in cui suaè scomparsa e in quel momento c’è statoa supportarla: ecco cosa accadde. Tra le conduttrici più amate in assoluto troviamoche con il suo Verissimo tiene compagnia a tanti telespettatori italiani. Tale affetto ha portato a confessare anche alcuni retroscena privati, come il grande dolore alla notizia della scomparsa di sua– screen Tv – CheNews.itLa conduttrice Mediaset ha sempre sottolineato di come suae suo padre le abbiamo insegnato l’importanza del lavoro e alla famiglia non mettendo da parte neanche l’indipendenza. Da giovane, l’hanno ...