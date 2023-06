Siete origliatori seriali Giorgia Meloni | la frase rubata | terremoto al Quirinale

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 3 giugno 2023) Ore 19. C'è una fila che attraversa tutta piazza dele arriva davanti alle Scuderie. E già questo permette un primo discrimine antropologico. Sono tutti importanti e hanno tutti l'invito al ricevimento nei Giardini della Presidenza della Repubblica. Ma alcuni di più. Ministri, sottosegretari, presidenti di Commissione mettono la freccia e passano. Qualcuno ci prova. Per esempio Roberto Fico. L'ex presidente della Camera non ha un ruolo, non più. Ma gli è rimasto il riflesso condizionato della terza carica dello Stato. Allunga il passo. Pare Leao. E si infila. Si arriva dentro. Saltano le gerarchie, ora tutti sono uguali. Per esempio tutti devono fare la fila per assicurarsi un calice di Franciacorta. Però, quando vedi una nuvola di persone muoversi a fatica, capisci che lì in mezzo c'è qualcuno che conta davvero. Primo flash: Sergio Mattarella in mezzo a ...