Siamo arrivati al punto che servirà un avvocato difensore contro la sanità

(Di sabato 3 giugno 2023) La pandemia ci ha fatto rendere conto di alcune importanti modifiche dei paradigmi di comunicazione enel mondo occidentale. Il tema è di primaria importanza, soprattutto quando questi due mondi si incontrano. Se io, invece di avere 67 anni, ne avessi avuti 27 e avessi dovuto fare il mio primo concorso per diventare professore associato, di aiuto ospedaliero, avrei potuto dire sulla Pfizer le cose che ho detto in questi mesi, in questi anni? No. Forse, nella mia follia, l’avrei anche fatto a 27 anni, ma è fuori di dubbio che oggi, siccome queste stesse centrali di potere decidono le carriere universitarie, le carriere ospedaliere, le carriere politiche, bisogna essere dei pazzi masochisti per mettersiquesto potere. Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di maggio 2023 Alla base della scienza, della clinica, c’era ...

... contiamo di far esordire qualche giovane classe 2007 il prossimo anno, proprio per questo...ha fatto molto bene " ci spiega il Ds dei trezzesi " gli Under 17 e gli Under 16 sono...a tagliare un traguardo importante come quello di 50 anni di intervento e studio nel camp o dell'educazione linguistica " ci spiega la segretaria nazionale Francesca Gallina - perciò ......del bilancio di previsione - scrive la minoranza in una nota inviata alla stampa - Si èal ...alle comiche se non si trattasse di una situazione grave, che fotografa bene il comportamento ...

Sassuolo, Dionisi: “Siamo arrivati tirati, peccato finire male” Calcio in Pillole

Violano consapevolmente le norme italiane e poi si lamentano delle conseguenze: la solita solfa delle Ong sostenute dalla sinistra ideologica ...Un Paese in festa per la nascita di un bambino dopo 25 anni: accade a Busatica, frazione con una quarantina di famiglie in tutto nel comune di Mulazzo, in Lunigiana. L'annuncio sui social del sindaco ...