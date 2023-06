Si tuffa dal pontile in un punto in cui l’acqua è troppo bassa | 17enne rischia l’uso delle gambe

(Di sabato 3 giugno 2023) Quella che doveva essere una tranquilla e spensierata giornata al mare si è trasformata in una vera e propria tragedia: venerdì 2 giugno, a Jesolo (Venezia), un diciassettenne si èto da une adessodi perdere. La vicenda, secondo quanto riferito da Jesolo Turismo spa, è accaduta nel pomeriggio, intorno alle 16, nel tratto di mare corrispondente alla zona di piazza Brescia. Il ragazzo, di origine marocchina e residente a Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso, stava trascorrendo la giornata in spiaggia con alcuni amici, fin quando non ha deciso di lanciarsi in mare da unin unin cuiè così poco profonda da non superare le ginocchia, finendo per battere il capo sul ...

Nantes 4 giugno 1983: l'Italia di Sandro Gamba batte la Spagna e sinell'oro continentale. ... Cronache che arrivanopassato, costruite su nomi che ancora adesso fanno battere il cuore degli ...Si sarebbe tuffatopontile, in un punto dove l'acqua non supera le ginocchia, e ha battuto il capo sul fondale. Gli amici, capito che era successo qualcosa di grave, sono intervenuti per aiutarlo,...Siin mare da un pontile a Jesolo ( Venezia ), ma l'acqua è bassa e prende un brutto colpo alla ... Il giovane dalle prime indicazioni si sarebbe tuffatopontile. L'acqua in quel punto non ...

Jesolo, ragazzo si tuffa dal pontile, ma l'acqua è bassa e batte la testa sul fondale: 17enne non sente più le ilgazzettino.it

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Primo pienone dal sapore pienamente estivo oggi sulle spiagge del litorale romano, in occasione della Festa della Repubblica. Dopo la fase di maltempo dei giorni scorsi e dopo l'avvio ufficiale della ...