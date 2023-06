Shrek Terzo film stasera in tv 3 giugno | cast | trama | curiosità | streaming

Leggi su cubemagazine

(Di sabato 3 giugno 2023)è ilin tv sabato 32023 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv:e scheda TITOLO ORIGINALE:the third USCITO IL: 31 agosto 2007 GENERE: Animazione ANNO: 2007 REGIA: Chris Miller, Raman Hui: Mike Myers, Cameron Diaz, Eddie Murphy, Julie Andrews, Rupert Everett, Justin Timberlake DURATA: 92 Minuti...