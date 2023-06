Sesso e calcio | Simeone sconvolto da certe abitudini | “Non potrebbero mai giocare all’Atletico”

(Di sabato 3 giugno 2023) L’allenatore dell’Atletico Madrid, il Cholo, si è soffermato sullesessuali degli spagnoli. Se il Cholitoha dato spettacolo in campo in questa stagione colpendo la maggior parte delle volte da subentrato, il padre Diego ha regalato emozioni e risate fuori dal rettangolo di gioco con la sua ironia circa una statistica ‘particolare’. A finire sotto inchiesta del tecnico dell’Atletico Madrid, durante una lunga intervista a Cadena COPE, lesessuali degli spagnoli, non proprio come quelle richieste dall’allenatore e padre di. Secondo queste statistiche, le donne spagnole farebberocirca 56 volte all’anno, dunque una media di quattro volte al mese, troppo poche perche ironicamente ha dichiarato: “56 volte all’anno ...

Non solo la frase, ironica, sui calciatori e il loro "rapporto con il". Diego Pablo Simeone , allenatore dell' Atletico Madrid , nel corso dell'interessante intervista rilasciata a Cadena Cope ha avuto modo di parlare anche del suo futuro e di alcuni colleghi. ...Io non sono spagnolo ma argentino, i calciatori della mia squadra che fannoquattro volte al mese con me non giocano' , ha spiegato con ironia.Nel corso di una intervista rilasciata al programma El Partitazo de Cope su Cadena Cope, l'ex allenatore del Catania ha detto la sua sulin generale parlando anche di. Quando gli è stato ...

A. Madrid, Simeone: “Calciatori che fanno sesso 4 volte al mese non li faccio giocare” ItaSportPress

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...I ricavi ottenuti da pubblicità personalizzata ci aiutano a supportare il lavoro della nostra redazione che si impegna a fornirti ogni giorno informazione di qualità. Rcs Mediagroup si impegna quotidi ...