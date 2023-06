Sessant’anni fa ci lasciava Giovanni XXIII | l’attualità dei suoi insegnamenti sulla pace

Leggi su bergamonews

(Di sabato 3 giugno 2023) “Ora più che mai, certo più che nei secoli passati, siamo intesi a servire l’uomo in quanto tale e non solo i cattolici; a difendere anzitutto e dovunque il diritto della persona umana e non solo quelli della Chiesa cattolica. Non è il Vangelo che cambia, siamo noi che cominciamo a comprenderlo meglio”. Forse per comprendere la vicenda umana e spirituale di Angelo Giuseppe Roncalli, papa, morto il 3 giugno difa, bisognerebbe partire da queste parole consegnate una decina di giorni prima della scomparsa al suo segretario, monsignor Loris Capovilla. Perché Roncalli ha cercato per tutta la vita, dentro il susseguirsi di incarichi – segretario del vescovo di Bergamo monsignor Radini Tedeschi, cappellano militare, visitatore apostolico in Bulgaria, delegato apostolico in Turchia, nunzio a Parigi, Patriarca di ...