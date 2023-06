Serie B | il Cagliari vola in finale con il Bari | Parma eliminato

PARMA - Ilè la seconda finalista dei play off diB. Gli uomini di Ranieri, che nella semifinale d'andata si erano imposti 3 - 2 sul Parma, difendono il vantaggio al Tardini, imponendo lo 0 - 0 ai ...Saranno Bari ea giocarsi la promozione inA, nella doppia finale in programma l'8 e l'11 giugno. I sardi hanno eliminato il Parma in semifinale pareggiando 0 - 0 nella gara di ritorno al Tardini, ...La prima delle due sfide per un posto nella massimasi giocherà giovedì prossimo, 8 giugno, a, mentre il ritorno verrà disputato in Puglia domenica 11. . 3 giugno 2023

In virtù del 3-2 dell'andata, al Cagliari è bastato uno 0-0 in casa del Parma per aggiudicarsi la finale contro il Bari. La vincente tra queste due squadre tornerà in Serie ...