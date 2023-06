Serie B grandi firme | arrivano Kolarov e Balzaretti!

(Di sabato 3 giugno 2023) LaB è nella fase finale. Dopo la retrocessione del Brescia ai playout contro il Cosenza, è in arrivo anche l’ultimo verdetto: la terzo promossa inA dopo Frosinone e Genoa. Nel frattempo le dirigenze iniziano a muoversi per la prossima stagione e iniziano ad arrivare le prime novità. Aleksandarè il nuovo direttore sportivo del Pisa. Il ds, che ha preso il posto di Claudio Chiellini che aveva rescisso il contratto consensualmente alcuni giorni fa, ha firmato un contratto con decorrenza dal prossimo 1 luglio 2023. Foto di Roberto Bregani / AnsaEx calciatore di altissimo livello, nel corso della carriera ha indossato maglie di un certo spessore: Inter, Manchester City, Roma, Lazio e Stella Rossa, oltre ad aver vestito per 94 volte la maglia della nazionale serba, Aleksandarha scelto di ...

' Palladino mi ha chiamato maestro Con lui è una storia lunga, aveva esordito inC con il ... E' giusto che continui a casa sua e da capitano, ha delle possibilità di carriera molto. E' un ...... per la sfida valida per la 38esima e ultima giornata del campionato diA. Stefano Pioli ha ... Certe volte ci sono riuscite bene le cose, soprattutto contro lesquadre...' PRESSING MENO ......titolo già conquistato un mesetto fa e che ora sarà celebrato al Maradona con il trofeo della... tra gli sponsor della società, sono stati annunciatiartisti che allieteranno la serata dei ...

38 anni dopo, il Brescia retrocede in Serie C: chi erano i protagonisti ... La Casa di C

Torino-Inter è la sfida tra granata e nerazzurri per l'ultima giornata di Serie A: ecco dove guardare la partita in diretta streaming.Il Milan si prepara a dire a separarsi da Zlatan Ibrahimovic in occasione dell’ultima partita di campionato contro il Verona ...