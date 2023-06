Serie B | 0 - 0 a Parma | il Cagliari va in finale play off

- Il Cagliari è la seconda finalista dei play off diB. Gli uomini di Ranieri, che nella semifinale d'andata si erano imposti 3 - 2 sul, difendono il vantaggio al Tardini, imponendo ...Saranno Bari e Cagliari a giocarsi la promozione inA, nella doppia finale in programma l'8 e l'11 giugno. I sardi hanno eliminato ilin semifinale pareggiando 0 - 0 nella gara di ritorno al Tardini, dopo essersi imposti per 3 - 2 all'...Sarà il Cagliari ad affrontare il Bari nella doppia finale dei play off diB, che mette in palio la promozione. La squadra allenata da Claudio Ranieri ha pareggiato 0 - 0 a, superando così il turno di semifinale grazie al successo per 3 - 2 ottenuto in rimonta ...

Parma-Cagliari 0-0, highlights: traverse Bonny-Zanimacchia, sardi in finale contro il Bari Sky Sport

In virtù del 3-2 dell'andata, al Cagliari è bastato uno 0-0 in casa del Parma per aggiudicarsi la finale contro il Bari. La vincente tra queste due squadre tornerà in Serie ...Il Sudtirol pareggia a Bari dopo l'1-0 dell'andata e conquista la finale playoff. Gli altotesini aspettano la vincente di Parma-Cagliari ...