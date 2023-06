Serie A | probabili formazioni | Inter turnover ma non troppo | CDK ancora in panchina | tridente Juve

Torino - Inter aprirà il sabato della 38.ma ed ultima giornata diA 2022 - 2023, con entrambe le squadre che non hannio più obiettivi di classifica. La squadra di Juric ha raggiunto una posizione di classifica tranquilla, il club di Simone Inzaghi è proiettato ...Torino - Inter si gioca oggi, sabato 3 giugno 2023 alle ore 18:30 per l'ultima giornata diA. Granata a caccia di tre punti per chiudere al meglio, ospiti che probabilmente avranno già nella testa la finalissima di Champions League della prossima settimana. Torino - Inter, le ultime ...Parma - Cagliari in campo oggi, sabato 3 giugno 2023, alle ore 20:30 per il match di ritorno delle semifinali dei playoffB. All'andata erano stati i sardi ad imporsi per 3 - 2 dopo una eccezionale rimonta da 0 - 2 a 3 - 2 appunto. Parma - Cagliari, le ultime Parma (Getty Images) Il Parma ha bisogno di vincere ...

Non c'è mai stato feeling con l'allenatore Paulo Sousa, dai tempi di Firenze. Il portiere è destinato alla cessione ma il suo contratto e ingaggio non rendono agevoli le trattative. Nel frattempo oggi ...Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida contro il Parma in Serie B Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, ha diramato la lista dei convocat ...