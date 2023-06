Selvaggia Lucarelli imbarazzante su Giulia Tramontano | “No alla raccolta fondi | la sorella è ricca”

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 3 giugno 2023)imperversa anche dCina, dove è in vacanza e posta centinaia di foto sui Social, per commentare la tragica morte di. Lo fa a modo suo, palesando zero empatia nei confronti della famiglia della vittima. Si schiera infatti ferocemente contro la: il motivo? La famiglia è già, a detta dell’ex giornalista (ha scelto infatti di cancellarsi dall’albo).intervento sulla famiglia di«A me dispiace dover dire anche questa volta la stessa cosa, ma non capisco cosa c’entri unacon la morte tragica di una ragazza», ha ...