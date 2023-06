Sei stato licenziato? Occhio a questi dettagli | se succede puoi fare subito ricorso | cosa dice la legge in merito

Leggi su ilovetrading

(Di sabato 3 giugno 2023) Il licenziamento è sempre unaone spinosa. Mapotrebbero salvare il tuo posto di lavoro in un colpo solo: ecco perché Quando subentra il licenziamento non c’è mai granché di positivo da dire. Salvo rari casi dove ciò avviene consapevolmente, o per motivi dovuti a forze di causa maggiore. Ma in linea di massima non è mai una bella notizia. Può sancire l’inizio di un periodo negativo così come di una rinascita immediata. Ma è l’incertezza che spesso spaventa. Fortunatamente un po’ di attenzione aipotrebbe evitare numerose situazioni spiacevoli. Licenziamento: ecco quando non è valido (Ilovetrading). Fonte: PixabayQuesta fase così delicata può avvenire per numerosi motivi. Dissapori col proprio superiore, errori reiterati all’interno di un determinato contesto aziendale, infrazioni e chi ...