Sei Sorelle Anticipazioni Spagnole | Petra e Celia distrutte Sono in arrivo tragiche novità!

Le Anticipazioni Spagnole dici rivelano che molto presto sia per Petra che per Celia arriveranno brutte notizie . La prima sarà sconvolta dalla scoperta che sua madre è una ladra mentre la seconda sarà costretta a ...... poi seguono la cena, l'incontro tra le, la Compieta. Tra le 21.30 e le 22.00 si va a ... In un tempo in cui le vocazioni diminuiscono, il Mater Ecclesiae, nato 50 anni fa consuore, appare ...Ascolti tv venerdì 2 giugno 2023: il pomeriggio Rai Uno: Oggi è un altro giorno è stato seguito da spettatori (% di share); Rai Uno:è stato visto da spettatori (%); Rai Uno: La Vita in ...

“Sei sorelle”, le anticipazioni: Francisca dà scandalo Tv Sorrisi e Canzoni

Le Anticipazioni Spagnole di Sei Sorelle ci rivelano che per Petra e Celia arriveranno momenti molto duri. Le due ragazze si troveranno nei guai. Scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate della S ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...