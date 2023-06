Sei Sorelle Anticipazioni Puntate Spagnole | Cristobal Perde La Vita Sul Campo Di Battaglia!

(Di sabato 3 giugno 2023)Seiva in Africa per dare il suo contributo nella guerra, ma purtroppolalasciando Blanca nella disperazione… Seiva avanti e, nel corso delle, i telespettatori dovranno fare i conti con alcuni eventi tragici. Tra questo, ci sarà anche l’addio a, cherà lain Africa suldi battaglia. Per Blanca, questa sarà una notizia davvero amarissima. Ecco che cosa sta per succedere.Seiva in guerra in Francia! Nelle ...

Ascolti tv venerdì 2 giugno 2023: il pomeriggio Rai Uno: Oggi è un altro giorno è stato seguito da spettatori (% di share); Rai Uno:è stato visto da spettatori (%); Rai Uno: La Vita in ...Sedi destra invece no. Per me, che non faccio distinzioni, dovrebbero avere entrambi il buon ... Il tutto ovviamente per Repubblica diventa: "non chiudete le porte alle ragazze gender fluid"...... la puntata di oggi, 2 giugno 2 Giugno Anticipazioni TV Anticipazioni Tempesta d'Amore: la puntata di oggi, 2 giugno 2 Giugno Anticipazioni TV Anticipazioni, la puntata di oggi 2 giugno 2 ...

“Sei sorelle”, le anticipazioni: Francisca dà scandalo Tv Sorrisi e Canzoni

Alle 16 di oggi l’Ares Safety Macerata è attesa da un esame perché ospiterà Forlì, una delle big del massimo campionato di softball. Si gioca la prima giornata di ritorno, all’andata avevano vinto le ...Festival del Cammino 8-11 giugno. Tra gli appuntamenti anche una camminata lungo la Via delle Sorelle tra Bergamo e Brescia, Capitali italiane delle cultura ...