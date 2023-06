Segna un gol e viene colpito da un tifoso | sfuma la promozione del Bordeaux

(Di sabato 3 giugno 2023) AGI - Una partita di calcio della seconda divisione francese è stata sospesa dopo soli 23 minuti a causa di unche invaso il campo e haun calciatore che aveva appenato un gol, causandogli una commozione cerebrale. Venerdì sera il Rodez era appena passato in vantaggio sul campo delgrazie ad una rete di Lucas Buades. Il centrocampista 25enne però, mentre festeggiava, è stato attaccato da undi casa. Buades è stato curato per tre minuti sul terreno di gioco, prima di tornare negli spogliatoi. "Ha avuto una commozione cerebrale, non stava bene negli spogliatoi e lo hanno portato in ospedale", ha spiegato il tecnico del Rodez, Didier Santini. La gara era decisiva per le speranze didei padroni di casa e le chanche di salvezza degli ...

Segna un gol e viene colpito da un tifoso, partita interrotta in Francia AGI - Agenzia Italia

La gara decisiva, per entrambe le squadre, è stata sospesa dopo 23 minuti. Il calciatore aggredito ha avuto una commozione cerebrale