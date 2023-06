“Se tocchi le nutrie ti arrestano” La rivelazione choc sull’alluvione

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 3 giugno 2023) Se non vedi, non credi. Eppure è così: l’alluvione in Emilia Romagna sarà anche stato causato da una quantità di acqua fuori dalla norma. Ma se gli argini si sono rotti, se mancavano le vasche di espansione, se la manutenzione non è stata fatta, allora forse è anche colpa dell’uomo. O meglio di chi non si è attrezzato per assicurare che il dramma di una pioggia intensa non si trasformasse in tragedia. E c’è chi punta il dito contro gli ambientalisti che avrebbero preferito la salvaguardia della fauna e della flora alle opere di pulizia dei fiumi: garantire un ricovero agli uccellini, salvare il toporagno, difendere le. Lo si capisce chiaramente dal servizio mandato in onda da Quarta Repubblica. Al telefono dell’inviato, l’ex dirigente della Regione Emilia Romagna Claudio Miccoli ha spiegato le follie che hanno portato al disastro. “I fiumi sono stati ...