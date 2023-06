Scuccia parla del suo amore segreto | “Avevo paura di non essere accettata”

Leggi su biccy

(Di sabato 3 giugno 2023) Nelle ultime settimane a L’Isola dei Famosi Cristinahato in più occasioni del suo’. La naufraga infatti ha detto di non voler svelare troppi dettagli su questa sua storia nata poco prima della partenza per l’Honduras. Cristina ha specificato che non dirà nemmeno se la persona di cui si è innamorata è un uomo o una donna: “Sono a un punto della mia vita in cui non voglio etichette. Ne ho avuta una bella grande addosso e non ne voglio altre. Però sto bene e penso molto a questa persona che mi aspetta. Mi sento di proteggere questa cosa bella. Mi dispiace solo che mia mamma sta scoprendo tutto adesso“. Durante l’ultima puntata del reality è intervenuta anche la madre della: “La felicità di una figlia viene prima di tutto e se tu sei felice lo sono anche io. ...