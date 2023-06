Scontro tra treni in India | le condoglianze di Putin a Modi

(Di sabato 3 giugno 2023) ROMA – Il presidente russo Vladimir(foto) ha espresso le sueper le vittime del disastro ferroviario inin un telegramma inviato al premier Narendra. E’ quanto riporta la Tass. “Ti preghiamo di accettare le nostre profondeper le tragiche conseguenze della collisione train Odisha. Condividiamo il dolore di coloro che hanno perso i loro parenti e i loro cari in questa catastrofe e ci auguriamo una rapida guarigione per tutti i feriti”, si legge nel telegramma pubblicato sul sito web del Cremlino. L'articolo L'Opinionista.

