Scontro tra treni in India | il bilancio sale a 261 morti e oltre 900 feriti VIDEO

Incidente mortale a Prato, in via Alessandria, nella zona Soccorso: un ciclista è deceduto in seguito all'urto con un'auto. E' successo poco dopo le 13. La vittima, un 62enne di nazionalità pakistana, ...Ancora prima, nell'agosto del 1995, 350 persone morirono in seguito allodi due treni a 200km da Nuova Delhi. Mentre il peggior disastro ferroviario nel Paese avvenne nel giugno del 1981 ......(0 - 1) ed anche ai due pareggi di fila contro la Lazio all'Olimpico ma soprattutto nello... Sarà possibile vedere la sfidaLecce e Bologna anche su Sky , che trasmette tre match a giornata ...

Lo scontro sull'autostrada Zagabria-Dubrovnik, a 70 chilometri da Spalato. Ricoverati in ospedale, non sono in pericolo di vita ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...