Scontro tra treni in India | 288 morti e oltre 900 feriti

(Di sabato 3 giugno 2023) L'incidente nello stato orientale di Odisha. Il bilancio delle vittime è destinato a salire ancora Si aggrava il bilancio dellofra dueavvenuto ieri in, nello stato orientale di Odisha. Secondo fonti locali, isono saliti a 288, mentre isono900 e il bilancio, secondo il chief secretary dello stato (la massima autorità civile) Pradeep Jena il bilancio è destinato a salire ancora. Il primo ministrono Narendra Modi ha espresso il proprio dolore, rivolgendo la sua vicinanza alle famiglie delle vittime. “Sono in corso operazioni di soccorso sul luogo dell’incidente e viene fornita tutta l’assistenza possibile alle persone colpite”, ha twittato Modi. Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento. L'articolo ...

L'incidente nello stato orientale di Odisha. Il bilancio delle vittime è destinato a salire ancora Si aggrava il bilancio dellofra due treni avvenuto ieri in India, nello stato orientale di Odisha. Secondo fonti locali, i morti sono saliti a 288, mentre i feriti sono oltre 900 e il bilancio, secondo il chief secretary

In India oltre 250 persone sono morte a causa dello scontro tra due treni, mentre i feriti sarebbero 850. L'incidente è avvenuto nella stazione di Balasore, nello stato orientale dell'Orissa.