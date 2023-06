Scontro tra treni in India | 288 morti e oltre 900 feriti

(Di sabato 3 giugno 2023) (Adnkronos) – Si aggrava il bilancio dellofra dueavvenuto ieri in, nello stato orientale di Odisha. Secondo fonti locali, isono saliti a 288, mentre isono900 e il bilancio, secondo il chief secretary dello stato (la massima autorità civile) Pradeep Jena il bilancio è destinato a salire ancora. Il primo ministrono Narendra Modi ha espresso il proprio dolore, rivolgendo la sua vicinanza alle famiglie delle vittime. “Sono in corso operazioni di soccorso sul luogo dell’incidente e viene fornita tutta l’assistenza possibile alle persone colpite”, ha twittato Modi. Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento. L'articolo proviene da Italia Sera.

Si aggrava il bilancio dellofra due treni avvenuto ieri in India, nello stato orientale di Odisha. Secondo fonti locali, i morti sono saliti a 288, mentre i feriti sono oltre 900 e il bilancio, secondo il chief secretary ...Tragedia ferrovia in India,un treno passeggeri e un convoglio merci: morti e feriti Tragedia in India. Ieri, nel tardo pomeriggio, nei pressi di Balasore , a circa 1600 chilometri dalla capitale Nuova Delhi , è ...Sarangi ha confermato anche il fatto che altre centinaia di persone sono rimaste ferite nello. Si teme che decine di passeggeri siano rimasti intrappolati sotto i vagoni. Secondo una prima ...

In India uno scontro tra treni nello stato di Odisha ha provocato più di 200 morti e 900 feriti. Gli ospedali sono in tilt per fornire trasfusioni di sangue e cure alle vittime.L'incidente ferroviario, che ha coinvolto anche un terzo treno, è avvenuto ieri sera presso la stazione di Bahanaga. Sono almeno 900 i feriti.