Scontro ferroviario in India | è il più grave da 25 anni

Sale di ora in ora il bilancio dellonella regione dell'Odisha in India. Al momento si contano 288 morti. I feriti sarebbero oltre 900. Nellosono stati coinvolti 3 convogli, 2 del treno passeggeri e uno del ...Un treno passeggeri che deraglia e ne investe altri due, uno passeggeri e uno merci. È successo nello Stato di Odisha, in India. Si tratta del peggior disastrodegli ultimi vent'anni. Le vittime sono quasi 300, oltre 900 i ...ROMA - Il presidente russo Vladimir Putin (foto) ha espresso le sue condoglianze per le vittime del disastroin India in un telegramma inviato al premier Narendra Modi. E' quanto riporta la Tass. 'Ti preghiamo di accettare le nostre profonde condoglianze per le tragiche conseguenze della ...

ROMA - Il presidente russo Vladimir Putin (foto) ha espresso le sue condoglianze per le vittime del disastro ferroviario in India in un telegramma inviato al premier Narendra Modi. E' quanto riporta la Tass. 'Ti preghiamo di accettare le nostre profonde condoglianze per le tragiche conseguenze della ...

India, il luogo del disastro ferroviario dopo la collisione 03 giugno 2023 Sono terminate le operazioni di soccorso tra le carrozze e non sono stati trovati sopravvissuti dopo lo scontro tra un treno ...