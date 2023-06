Traffici di droga Alcune ore prima del primodi sabato mattina, le truppe dell'IDF hanno sventato un tentativo di contrabbando di droga attraverso il confine, sequestrando un carico ...Durante lo, un soldato è stato ucciso e un sottufficiale è stato leggermente ferito'. I soldati, ha concluso, 'continuano a perlustrare l'area per escludere la presenza di altri ...Tre militari israeliani , due uomini e una donna, sono stati uccisi in unolungo il confine con l'Egitto. L'assalitore, ucciso poche ore dopo, era un ufficiale di polizia egiziano. Lo hanno detto le forze di difesa israeliane (Idf), come riportano i media ...

Scontro a fuoco al confine fra Egitto e Israele, quattro morti TGLA7

Traffici di droga Alcune ore prima del primo scontro a fuoco di sabato mattina, le truppe dell'IDF hanno sventato un tentativo di contrabbando di droga attraverso il confine, sequestrando un carico ...Tre militari israeliani sono rimasti uccisi in uno scontro a fuoco da un assalitore al confine con l'Egitto. Lo ha fatto sapere il portavoce militare secondo cui tra i soldati c'e' anche un ferito leg ...