Sciopero aerei il 4 giugno | motivazioni | compagnie aderenti e fasce orarie garantite

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 3 giugno 2023)il 42023: continuano le proteste in volo annunciate dalle sigle sindacali ancora una volta. Sarà una domenica complicata per i viaggiatori che avevano messo in programma di spostarsi in aereo.il 4Un nuovodei voli è stato annunciato dalle sigle sindacali nella giornata di domenica 4. “Dopo il rinvio per l’emergenza alluvione in Emilia Romagna è confermato lonazionale di 4 ore (dalle 12 alle 16). In concomitanza con la fascia oraria dello, verranno organizzati presidi e manifestazioni in tutti i principali aeroporti italiani”, hanno fatto sapere Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo. ...