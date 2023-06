Sciopero aerei domenica 4 giugno | migliaia di voli a rischio cancellazione Ecco le fasce di garanzia e come avere il rimborso

(Di sabato 3 giugno 2023)è in programma unodegli, che potrebbe causare cancellazioni o ritardi dei. La protesta era stata originariamente prevista per il 19 maggio ma è stata poi posticipata in seguito alla situazione drammatica dell’alluvione in Emilia- Romagna. Ad indire loi sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo, che chiedono “salari dignitosi e tutele per una migliore qualità della vita e stop alla concorrenza pagata con il sudore e la vita dei lavoratori e delle lavoratrici dell’handling”. Una situazione “inaccettabile”, contestano le sigle sindacali, che auspicano l’arrivo di un “rinnovo contrattuale che restituisca potere d’acquisto ai salari e dignità alledi lavoratrici e lavoratori degli aeroporti ...

... è lonazionale del trasporto aereo come si legge sul sito dell'Enac e l'elenco dei volicomunque garantiti sia per le tratte che riguardano il nostro Paese ma anche per le tratte a ...Queste somme sborsate per via dellopossono essere rimborsate, così come le spese per qualsiasi altro mezzo di trasporto utilizzato per giungere alla destinazione inizialmente ...Queste somme sborsate per via dellopossono essere rimborsate, così come le spese per qualsiasi altro mezzo di trasporto utilizzato per giungere alla destinazione inizialmente ...

Sciopero aerei 4 giugno: orari, compagnie, aeroporti ed elenco voli garantiti. Rischio ritardi o cancellazioni ilmessaggero.it

L'agitazione del personale aeroportuale sarà indetta per tutte le 24 ore di domani, domenica 4 giugno, a livello nazionale dalla Cub Trasporti "per opporsi alla svendita del settore handling, la manut ...Saranno 24 ore problematiche per centinaia di migliaia di passeggeri a causa dello sciopero del trasporto aereo: ecco la nota dei sindacati e cosa fare in caso di cancellazione del proprio volo ...