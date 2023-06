Scambi costruttivi con l' Italia L' Europa apre alla terza rata

(Di sabato 3 giugno 2023) I lavori sulla valutazione da parte della Commissione Europea dellarichiesta di pagamento presentata dall'«sono in corso» e ci sono «con le autoritàne. Ulteriori informazioni vengono fornite ove necessario». Lo dice un portavoce della Commissione. «Comunicheremo la conclusione della nostra valutazione - continua - non appena raggiungeremo quella fase. Non è insolito - ricorda - impiegare un po' di tempo oltre la scadenza indicativa: è accaduto anche con le richieste di pagamento di Lussemburgo, Romania e Slovacchia». Riguardo alle modifiche relative ai poteri di controllo della Corte dei Conti, il portavoce premette che «come regola generale, non commentiamo i progetti di atti legislativi. Il dispositivo per la ripresa e la resilienza - aggiunge - ...

