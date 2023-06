Sbarca a Lampedusa | ong bloccata per venti giorni

(Di sabato 3 giugno 2023) Fermo amministrativo die multa. Sono i provvedimenti presi contro la nave della ong tedesca Mare Go che ieri hato nel porto di36 migranti ratti first appeared on il manifesto.

Fermo di 20 giorni e multa per la Mare Go, nave di una ong tedesca che ieri notte ha sbarcato 36 migranti soccorsi in mare ainvece che a Trapani, porto assegnato dalle autorità italiane. "Abbiamo violato il decreto legge del 2 gennaio del governo postfascista di Meloni, che è un altro strumento per lasciare ...Ecco perché abbiamo deciso di dirigerci invece verso. La Capitaneria e la Guardia di finanza - hanno aggiunto dalla ong - sono state informate del fatto, in assenza di altra possibilità di ...Prima di arrivare a, la nave Louis Michel aveva soccorso alcuni barchini nel Mediterraneo e i salvataggi. La nave " secondo indicazioni " doveva andare a Trapani che era stato individuato ...

Nave ong disubbidisce e sbarca a Lampedusa, bloccata Agenzia ANSA

Le due unità navali “Sea eye 4” e “Mare go”, impegnate nei giorni scorsi in soccorsi in mare e attualmente ormeggiate rispettivamente nei porti di Ortona e Lampedusa, oggi sono state sottoposte a ...E’ scattato il fermo amministrativo di 20 giorni e una multa per la Mare-Go, nave di una ong tedesca che in nottata ha sbarcato 37 migranti soccorsi in mare a Lampedusa violando le disposizioni delle ...